Почему идея создания почтового банка подвергается критике?

Создание почтового банка в Украине может быть перспективным делом, однако пока эта идея подвергается преимущественно критике. Среди причин – проблемы с капитализацией Укрпочты, а также недостаток экспертизы по кредитованию. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт Руслан Черный.

Почти 10 лет продолжаются обсуждения идеи создать почтовый банк в Украине, который расширит доступ к финансовым услугам для жителей регионов без банковских отделений. О возможности его появления на базе Укрпочты говорили еще в 2017 году эксперты Центра экономической стратегии в контексте необходимости обеспечить финансовую инклюзивность для населения.

Руслан Черный Главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Сама идея, конечно, интересная. Я видел, как банки работают в других странах, и это достаточно успешные проекты. Там действительно продается все подряд. Но в украинском исполнении я пока не вижу. Вижу только одну критику других банкиров на возможность создания из Укрпочты банка.

Новая волна обсуждений началась после интервью генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского "РБК-Украина", где он говорил о создании банка и идею кредитования пенсионеров.

Напомним, что одним из вариантов расширения финансовых услуг Укрпочты может стать передача ей акций "Первого инвестиционного банка" (PINBank), которые ранее принадлежали российскому олигарху Евгению Гинеру. После завершения национализации банка в 2024 году Правительство решило отдать его под контроль Укрпочты.

Он [Игорь Смелянский, – 24 Канал] уже давно такое заявляет, не первый год, но не сильно продвинулся в этом проекте. Ему уже был фактически предоставлен банк, который забрали у россиян, и он его так и не запустил,

– говорит эксперт Руслан Черный.

Заметьте! В сентябре 2025 года НБУ предложил сдать лицензию PINBank вместо передавать его Укрпочте из-за риска дефолта. Потребность в докапитализации по состоянию на май 2025 года оценивали в не менее 826 миллионов гривен.

Как сообщали в январе 2025 года, Укрпочта Банк не будет заниматься кредитованием крупного бизнеса и рисковыми валютными операциями. Вместо этого он сфокусируется на базовых услугах населению в сельских и прифронтовых регионах. Сейчас запуск почтового банка не осуществили в частности из-за вопроса капитализации.

Есть вопросы относительно капитала самой Укрпочты. По нормативам Национального банка она не соответствует тому, сколько у нее должно быть,

– отмечает эксперт Руслан Черный.

По данным Национального банка Украины, в 2022 – 2024 годах Укрпочта накопила 2,5 миллиарда гривен убытков. Ее капитализация с 2,8 миллиарда снизилась до 0,2 миллиарда гривен.

В 2026 году генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский отметил в интервью "РБК-Украина", что, несмотря на предостережения, дефолт не произошел, а капитал национального оператора стал отрицательным из-за изменения Нацбанком правил его расчета. По словам чиновника, по состоянию на 1 января у Укрпочты будет положительный капитал.

Какие есть риски с идеей кредитовать пенсионеров?

Среди озвученных Игорем Смелянским идей для будущего почтового банка – предоставление кредитов пенсионерам, которые автоматически будут гаситься при следующем поступлении пенсии. Как отметил чиновник, сейчас эта практика действует как запись долгов "на тетрадь", ее только хотят закрепить официально.

Эксперт Руслан Черный отмечает, что для начала любого нового проекта кредитования, корпоративного или розничного, нужны опыт и экспертиза, нарабатываемые командами специалистов не один год. Иначе дело может натолкнуться на неуспех.

Надо иметь экспертизу, только тогда можно заниматься. Кредитование пенсионеров – это тоже проект, над ним можно работать. Но надо понимать, как это делать. У Укрпочты такого знания нет,

– говорит Руслан Черный.

На получаемые ранее замечания относительно перспектив финансовой деятельности Укрпочты гендиректор Смелянский ответил, что нацоператор имеет опыт приема 18% коммунальных платежей в стране, доставки пенсий и кредитования, хоть и неофициального.

Какие последние изменения произошли в Укрпочте?