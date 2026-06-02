Гривна попала в антирейтинг валют мира
Гривна попала в мировой антирейтинг валют мира. Это итоги первых 5 месяцев 2026 года. Украинская национальная валюта заняла 11 место.
Почему гривна попала в антирейтинг валют?
По данным этого рейтинга гривна ослабла на примерно 4,68%, сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Антирейтинг валют мира / Скриншот из Telegram Андрея Шевчишина
"Лидером" этого рейтинга стал ливийский динар. Именно относительно этой валюты прослеживалась самая худшая динамика.
Соседями украинской гривны по рейтингу стали:
- индийская рупия – 10 место, ослабла на 5,40%;
- филиппинский песо – 12 место – ослаб на 4,50%.
Интересна ситуация относительно самых сильных валют. Первые 3 места по устойчивости заняли:
- замбийская квача;
- израильский шекель;
- российский рубль.
Нужно понимать, что результаты этого рейтинга формируются под влиянием совокупности факторов. В частности, внутренних процессов внутри страны, геополитических рисков, политики центробанков. Также важную роль играет состояние платежных балансов.
Почему гривна ослабляется?
Гривна ослабляется по ряду важных причин. В частности, растут бюджетные потребности страны. К тому же никуда не исчезает потребность во внешнем финансировании.
Заметим, значительное девальвационное давление на гривну сохраняется. Сейчас в Украине действует режим управляемой гибкости. Это означает, что регулятор мягко контролирует ситуацию на рынке, в частности, благодаря своевременным валютным интервенциям.