Кому могут начислить дополнительные налоги и штраф?
Сейчас в первую очередь в зоне риска находятся те, кто занимается предпринимательской деятельностью. В случае, если такие лица не имеют зарегистрированного ФЛП, рассказал адвокат Роман Симутин у себя на странице в Facebook.
Роман рассказывает, что уже известно о случаях открытия 2 уголовных производств из-за продаж на OLX. В то же время адвокат отмечает необходимость учитывать некоторые нюансы.
Риски налоговых доначислений возникают в случаях, когда поступления на банковские счета физического лица имеют признаки систематического дохода, но при этом не отражаются в налоговой отчетности и не облагаются налогом в установленном порядке.
В каких случаях повторное налогообложение не происходит:
- если средства не являются доходом;
- или же с этой суммы уже уплачены налоги.
Сам факт зачисления средств на банковскую карточку не означает автоматического возникновения налогового обязательства. Налоговое законодательство исходит из принципа, что облагается налогом именно доход физического лица,
– отмечает Роман.
Может ли налоговая увидеть, что происходит на банковских счетах?
Налоговая не имеет доступа к счетам физических лиц. Ведь эта информация является банковской тайной.
В то же время вопросы к клиенту могут возникнуть на фоне финмониторинга. Тогда, при выявлении подозрительных финансовых операций, банки имеет право сделать запрос на дополнительные документы. Клиент будет обязан их предоставить. К тому же банк оповещает ответственные органы об этой ситуации.
Если будет доказано, что лицо получило незадекларированный доход, ему придется понести наказание. То есть, такого человека могут обязать уплатить пеню, налоги, штрафы.