Министр финансов Украины Сергей Марченко убежден, что в 2021 году на валютном рынке будет все стабильно. Ожидать существенных колебаний от доллара – не стоит.

Источник: 24 канал

В интервью глава Минфина отметил, что на валютном рынке важно сохранить стабильность, так как любое системное укрепление или девальвация негативно влияет на экономическую динамику.

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"В принципе курсовая динамика на контрагентов может влиять по-разному, для государства в целом желательно сохранять курсовую стабильность. 29,1 гривны за доллар – это среднегодовой курс на 2021 год", – заявил он.

Полное интервью Сергея Марченко о миссии МВФ в Украине, цены на газ и недофинансирование бюджета-2021 – читайте на 24 канале по ссылке.

Курс доллара в Украине в феврале

По данным Нацбанка Украины, по состоянию на 3 февраля, курс доллара составляет 28,06 гривны. Европейская валюта стоит 33,79 гривны.

Согласно прогнозу МВФ, украинская гривны в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар. В то же время эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики считают, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны.

Каким был курс доллара в 2020 году

На курс доллара в 2020 году значительно повлияла ситуация с коронавируса. Так, в марте он стоил 24,5 гривны, а уже через месяц его цена поднялась до 28 гривен.

К концу весны гривна начала укрепляться, но уже в июле американская валюта вновь пошла вверх.

С апреля до начала ноября цена доллара постоянно колебалась в пределах 28 – 28,6 гривны.