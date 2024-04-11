Украина увеличит добычу нефти и газа: что стоит знать о новом проекте "Укрнафты"

"Укрнафта" объявила о подготовке к бурению новых скважин. В компании раскрыли главные детали нового проекта.

Согласно официальным данным “Укрнафты”, компания готовит площадку для бурения двух разведочных скважин, место нахождения которых на Западе Украины.

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Новые планы "Укрнафты"

Эти планы прокомментировал директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий. Он заявил, что сотрудники "Укрнафты" исследовали месторождение, которое было открыто в 1990 году, а также готовятся возвести два новых объекта, чтобы получить доступ к "ценному ресурсу для украинской экономики".

Что известно об "Укрнафте" Это крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, является оператором национальной сети АЗС с 537 станций, из которых действуют 456. Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция.

В компании добавили, что начальные запасы месторождений по продуктивным горизонтам оценивают в 5,9 миллиона тонн нефти и 468 миллионов кубометров газа. Эти данные получили благодаря построенной цифровой 3D-геологической и гидродинамической модели месторождений.

"Укрнафта" готовится к бурению новых скважин / Фото "Укрнафта"

Сообщают еще о таких деталях проекта:

Обе скважины планируются как наклонные;

Первая должна раскрыть продуктивные горизонты в интервале вертикальных глубин 2498 – 2627 метров, а ее начальный дебит прогнозируют на уровне 16 тонн нефти в сутки;

Вторая скважина должна добраться до ресурса и раскрыть залежи в интервале вертикальных глубин 2502 – 2647 метров. В то же время ожидают, что ее начальный дебит будет на уровне 25 тонн нефти в сутки.

В нефтяной и газовой промышленности этим термином обозначают количество жидкости или газа, поступающего на поверхность за единицу времени из природного или искусственного источника. В промышленной практике дебит принято измерять в кубических метрах в сутки.

Компания будет выполнять необходимые работы собственными силами, а также будут привлекать сторонних подрядчиков на сервисы по наклонному бурению, буровых растворов и геофизических работ.

Напомним, что в конце 2023 года "Укрнафта" объявляла о запуске новой скважины на Востоке Украины. В процессе бурения скважины компания использовала собственные разработки и сумела сэкономить миллионы гривен.