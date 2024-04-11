Согласно официальным данным “Укрнафты”, компания готовит площадку для бурения двух разведочных скважин, место нахождения которых на Западе Украины.
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Новые планы "Укрнафты"
Эти планы прокомментировал директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий. Он заявил, что сотрудники "Укрнафты" исследовали месторождение, которое было открыто в 1990 году, а также готовятся возвести два новых объекта, чтобы получить доступ к "ценному ресурсу для украинской экономики".
Что известно об "Укрнафте"Это крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, является оператором национальной сети АЗС с 537 станций, из которых действуют 456. Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция.
В компании добавили, что начальные запасы месторождений по продуктивным горизонтам оценивают в 5,9 миллиона тонн нефти и 468 миллионов кубометров газа. Эти данные получили благодаря построенной цифровой 3D-геологической и гидродинамической модели месторождений.
"Укрнафта" готовится к бурению новых скважин / Фото "Укрнафта"
Сообщают еще о таких деталях проекта:
- Обе скважины планируются как наклонные;
- Первая должна раскрыть продуктивные горизонты в интервале вертикальных глубин 2498 – 2627 метров, а ее начальный дебит прогнозируют на уровне 16 тонн нефти в сутки;
- Вторая скважина должна добраться до ресурса и раскрыть залежи в интервале вертикальных глубин 2502 – 2647 метров. В то же время ожидают, что ее начальный дебит будет на уровне 25 тонн нефти в сутки.
Компания будет выполнять необходимые работы собственными силами, а также будут привлекать сторонних подрядчиков на сервисы по наклонному бурению, буровых растворов и геофизических работ.
Напомним, что в конце 2023 года "Укрнафта" объявляла о запуске новой скважины на Востоке Украины. В процессе бурения скважины компания использовала собственные разработки и сумела сэкономить миллионы гривен.