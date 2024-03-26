Украина получила новый транш от МВФ: Шмыгаль объяснил, на что потратят более 800 миллионов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о поступлении нового транша от МВФ. Он объяснил, какую сумму получила Украина и куда направят средства.

Украина получила новый транш от МВФ

Согласно заметке Шмыгаля, 26 марта Украина получила 880 миллионов долларов. Деньги поступили в рамках программы расширенного финансирования EFF. Это уже третий транш на этих условиях.

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Глава Кабмина сообщил, что средства направят на приоритетные расходы из бюджета и на поддержку макрофинансовой стабильности в стране. Шмыгаль добавил, что Украина продолжает успешно выполнять свои обязательства перед партнерами, а также готовится к очередному пересмотру программы финансирования.

В конце февраля глава миссии Международного валютного фонда в Украине Гэвин Грей проявил обеспокоенность из-за запроса Кабмина к НБУ о продаже валюты рядом крупных компаний.

Стоит напомнить, что отныне в Украине села и поселки смогут брать кредиты. При этом общины имеют право обращаться как к украинским банкам, так и к международным финансовым учреждениям. Это стало реальным после соответствующего решения Кабмина.