Кабмин разрешил селам и поселкам брать кредиты

После принятия нового постановления Правительства, села и поселки в Украине имеют право брать кредиты. Главная цель получения финансовых заимствований – ускорение их социально-экономического развития.

Стоит внимания Информация – это новое "золото": как на этом зарабатывать

Общины могут обращаться с соответствующим запросом как к украинским банкам, так и к международным финансовым организациям. Ранее такую опцию имели только городские общины. Первым шагом к изменениям стало решение парламента внести модификации в Бюджетный кодекс Украины.

В Минфине указали, что изменения помогут достичь таких целей:

Повысить прозрачности и ответственности при осуществлении местных заимствований;

Общины смогут адаптироваться к экономическим потребностям с большей гибкостью;

Это шаг к усилению финансовой стабильности местных бюджетов и станет мощным стимулом для социально-экономического развития украинских сел и поселков.

Напомним, в марте 2024 года "ПриватБанк" получил кредит от Европейского банка реконструкции и развития. Речь идет о 25 миллионах долларов, которые предоставят в рамках Программы содействия развитию торговли.