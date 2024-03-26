Україна отримала новий транш від МВФ

Згідно із дописом Шмигаля, 26 березня Україна отримала 880 мільйонів доларів. Гроші надійшли у рамках програми розширеного фінансування EFF. Це вже третій транш на цих умовах.

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Глава Кабміну повідомив, що кошти направлять на пріоритетні видатки з бюджету та на підтримку макрофінансову стабільність в країні. Шмигаль додав, що Україна продовжує успішно виконувати свої зобов'язання перед партнерами, а також готується до чергового перегляду програми фінансування.

До теми! Наприкінці лютого глава місії Міжнародного валютного фонду в Україні Гевін Грей виявив стурбованість через запит Кабміну до НБУ щодо продажу валюти низкою великих компаній.

Варто нагадати, що відтепер в Україні села та селища зможуть брати кредити. При цьому громади мають право звертатися як до українських банків, так і до міжнародних фінансових установ. Це стало реальним після відповідного рішення Кабміну.