Украина получила новый транш от МВФ
Согласно заметке Шмыгаля, 26 марта Украина получила 880 миллионов долларов. Деньги поступили в рамках программы расширенного финансирования EFF. Это уже третий транш на этих условиях.
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Глава Кабмина сообщил, что средства направят на приоритетные расходы из бюджета и на поддержку макрофинансовой стабильности в стране. Шмыгаль добавил, что Украина продолжает успешно выполнять свои обязательства перед партнерами, а также готовится к очередному пересмотру программы финансирования.
Стоит напомнить, что отныне в Украине села и поселки смогут брать кредиты. При этом общины имеют право обращаться как к украинским банкам, так и к международным финансовым учреждениям. Это стало реальным после соответствующего решения Кабмина.