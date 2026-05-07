Які прибутки від нафти отримує Росія?

Як показує статистика, у квітні 2026 року Росія отримала від податків на видобуток нафти майже 917 мільярдів рублів. Згідно з теперішнім курсом, це орієнтовно 12 мільярдів доларів, повідомляє ISW.

Для розуміння, у березні це значення було на рівні – 443 мільярди рублів. Тобто, приблизно – 6 мільярдів доларів.

Проте витрати нафтового сектору занадто великі, аби Росія відчула надходження від нафти:

нафтовим компаніям надають субсидії у розмірі майже 350 мільярдів рублів, тобто – 4,7 мільярда доларів;

ці гроші мають бути витрачені на ремонт НПЗ, а також контроль цін на бензин.

Реальні доходи Росії від нафти та газу, приблизно – 856 мільярдів рублів протягом квітня. А очікувані раніше – 835 мільярдів рублів. Це перевищення незначне саме завдяки атакам України на нафтову інфраструктуру.

Раніше голова департаменту корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко дав інтерв'ю РБК-Україна, де вказав, що українські далекобійні санкції надзвичайно ефективні.

Олександр Мартиненко Голова департаменту корпоративного аналізу ICU Якщо ми говоримо про санкції Заходу – у багатьох є значні сумніви щодо їхньої ефективності. Хіба що вони призвели до збільшення дисконту російських марок до Brent. Натомість українські удари по експортній інфраструктурі Росії завдають значної шкоди.

