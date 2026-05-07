Кто больше всего зарабатывает на нефти?

Все зависит от того, сколько нефти государство продает за границу, а сколько оставляет для собственных нужд. Поэтому, говоря о лидерах рынка, важно различать два показателя – добыча и экспорт, пишет Naftogazbud.

Экспорт нефти – это фактически главный источник нефтяных доходов. Чем больше страна продает сырья на внешние рынки, тем сильнее влияет на мировые цены и получает валютную выручку.

Абсолютным лидером в этой сфере традиционно остается Саудовская Аравия. Страна экспортирует обычно примерно 7 – 9 миллионов баррелей нефти в сутки, то есть около 12 – 14% мирового нефтяного экспорта.

Секрет лидерства Саудовской Аравии простой, ведь страна имеет одни из крупнейших запасов в мире и очень низкую себестоимость добычи – всего 3 – 5 долларов за баррель.

Важную роль играет и месторождение Гавар – крупнейшее нефтяное месторождение планеты, которое стабильно работает уже более 70 лет.

Кроме того, страна потребляет относительно немного нефти внутри, поэтому большая часть добычи направляется на экспорт.

Дополнительное преимущество дает статус ведущего игрока в ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти), поскольку это позволяет Эр-Рияду влиять на мировые квоты и баланс рынка.

Заметьте! Среди крупнейших экспортеров также остаются Россия, Ирак, ОАЭ, Канада и США. Однако, хотя США экспортируют значительные объемы, они одновременно являются одним из крупнейших потребителей нефти в мире, поэтому по чистому экспорту уступают Саудовской Аравии.

Где добывают больше всего нефти в мире?

А вот по общей добыче лидером является вовсе не Саудовская Аравия, а США.

В 2025 году глобальная добыча нефти составляла около 106,3 миллиона баррелей в сутки. Из них Северная Америка добывала почти 31,8 миллиона баррелей ежедневно, или 29,9% мирового рынка, пишет Visual Capitalist. Основной вклад обеспечили США и Канада.

На втором месте находится Ближний Восток с показателем около 31 миллиона баррелей в сутки, или 29,1% глобального рынка. Главными игроками здесь являются Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт и ОАЭ.

В то же время Европа остается наименьшим нефтедобывающим регионом – всего 4 миллиона баррелей в день, или 3,7% мирового объема.

Почему цены на нефть резко выросли?

В то же время мировой рынок нефти в 2026 году оказался под новым давлением из-за войны на Ближнем Востоке. Блокада Ормузского пролива, через которую проходит около 20% мировой торговли нефтью, резко повысила цены. Нефть стремительно подорожала до более 100 долларов за баррель.

Поскольку после начала боевых действий в конце февраля судоходство через Ормуз фактически остановилось, а это уже повлияло на поставки из Ирака, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Однако в США ожидают восстановления добычи на Ближнем Востоке после завершения конфликта.

Когда потоки нефти через Ормузский пролив будут восстановлены, мы ожидаем, что мировая добыча нефти и в дальнейшем будет опережать потребление,

– отметили в Управлении энергетической информации США (EIA).

Важно! Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн рассказал в комментарии 24 Каналу, что президент США Дональд Трамп окажется в проигрышной ситуации, если не сможет в ближайшее время завершить войну. Ведь цена на нефть продолжает расти. В то же время, по мнению Эпштейна, даже соглашение между сторонами, вероятно, что мало что изменит, и Ормузский пролив на 100% так не откроется.

Где больше всего запасов нефти в мире?

Крупнейшими подтвержденными запасами нефти в мире обладает Венесуэла. Страна сосредоточивает более 24% всех нефтяных резервов стран ОПЕК.

По оценкам, запасы Венесуэлы составляют около 303 – 304 миллиардов баррелей, а это примерно 18% глобальных мировых резервов нефти.

Интересно, что еще до 2006 года Венесуэла не входила в число главных лидеров и занимала лишь шестую позицию по запасам. Ситуацию кардинально изменило открытие крупных месторождений Хунин и Карабобо.

Впрочем, огромные запасы не означают простой доступ к прибыли. Основная проблема заключается в том, что значительная часть венесуэльской нефти является тяжелой и сверхтяжелой, а ее добыча и переработка обходятся значительно дороже по сравнению с легкой нефтью, которую добывают страны Ближнего Востока.