Туапсе не отгрузил ни одной тонны: как это ударит по нефтяной отрасли России
Украинские удары по нефтяному сектору на территории России не только сокращают ресурсы, которые Кремль может направлять на ведение войны. Они также наносят долгосрочный ущерб одной из ключевых отраслей экономики страны-агрессора.
В каком состоянии находится порт Туапсе
Подробности в эфире FREEДОМ рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он напомнил о серии массированных ударов украинских БпЛА по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу и прилегающему морскому терминалу "Роснефти", нанесенных в апреле – мае.
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По словам эксперта, в мае порт Туапсе вообще не осуществлял отгрузку нефти. А поскольку на него приходилось около 20% танкерного экспорта российского сырья, последствия являются существенными.
И речь идет не только о недополученных доходах. Из-за особенностей нефтедобычи проблемы с отгрузкой могут создавать дополнительные технологические риски, а значит, способны сказаться на функционировании всей отрасли.
Вы не можете просто перебросить эту нефть, например, в порт Усть-Луга. Так не работает. Эта инфраструктура строилась десятилетиями, и она была рассчитана на стабильную работу, стабильные поставки нефти. А их нет,
– пояснил пресс-секретарь.
Интересно! Ранее в Генштабе ВСУ подсчитали , что убытки от ударов по Туапсинскому НПЗ и портовой инфраструктуре превысили 300 миллионов долларов.
Напомним, Туапсинский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге страны-агрессора. Его производственные мощности позволяют ежегодно обрабатывать около 12 миллионов тонн сырья и выпускать топливо, в частности для нужд армии оккупантов.
Что касается других экспортных направлений, по предварительным оценкам, в июне объемы отгрузки сырой нефти через порты Приморск, Усть-Лугу и Новороссийск также сократятся. Одной из причин называют украинские атаки по инфраструктуре. Правда, после завершения ремонтов НПЗ наращивают переработку, а значит, часть сырья направляют не на экспорт, а на внутренний рынок на фоне сезонного роста спроса на топливо.