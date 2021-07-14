К риптокошелёк с биткоинами на сумму более 26 миллионов долларов, неожиданно проснулся после почти десяти лет "сна".

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Криптокошелёк с миллионами долларов проснулся после "сна"

Кошелёк с биткоинами был создан в 2012 году вскоре после исчезновения псевдонима создателя цифровой валюты Сатоши Накамото. Первым активность этого биткоин-адреса заметил специальный бот под ником Whale Alert . Согласно последней информации, 640 монет стоимостью 21,1 миллиона долларов были переведены на неизвестный адрес. Всего в кошельке был 791 биткоин . Известно, что транзакция была проведена 12 июля 2021 года.

Что известно про Сатоши Накамото? Это псевдоним человека или группы лиц, стоящих за созданием биткоина и первой версии программного обеспечения, в котором этот протокол был реализован. Все попытки узнать, кто именно создал эту криптовалюту терпели крах.

Что происходит на рынке криптовалют

Виртуальные валюты продолжают стремительно обесцениваться. Биткоин за последние 24 часа подешевел на 3,6% , а за неделю – более чем на 8% . То же самое происходит с Ethereum и Dogecoin. CoinMarketCap информирует, что в целом рынок упал почти на 5% всего за день.

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Падение криптовалют продолжается даже несмотря на слухи, которые должны были изменить ситуацию. В частности, речь идет о том, что компания Apple якобы планирует инвестировать большие деньги в биткоин. Актуальная стоимость цифровых валют по данным CoinDesk:

Биткоин – 32 392 долларов за монету;

Ethereum – 1 942 доллара за валюту;

Dogecoin – 0,19 цента за монету.