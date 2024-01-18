Сколько стоит нефть

В четверг, 18 января, стоимость нефти Brent выросла на 21 цент, или на 0,3%, до 78,09 доллара за баррель. В то время как фьючерсы на американскую нефть, которая известна под брендом West Texas Intermediate, подорожали на 40 центов, или на 0,6%, до 72,96 доллара за баррель.

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Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 78,31 доллара за баррель (+0,55%)

В то время как контракты WTI торгуются по цене 73,17 доллара за баррель (+ 0,84%)

Что происходит на рынке нефти

К росту цен на нефть привело сразу несколько факторов. Во-первых, в ОПЕК ожидают, что в следующие 2 года в мире относительно сильно возрастет спрос на нефть. Во-вторых, рынок следит за перебоями в водоеме нефти в США из-за сложных погодных условий. Кроме того, на динамику цен влияет геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

С другой стороны, на рынок влияют неожиданное увеличение нефтяных резервов в США и достаточно сложные условия восстановления в Китае, крупнейшем импортере нефти в мире. В результате это бросает тень на перспективы спроса на нефть.