У возможного создателя биткоина отсудили 100 миллионов долларов: что он натворил

Австралийский бизнесмен Крэйг Райт, называющий себя создателем биткоина, и Айра Клейман сошлись в суде. На кону было право на 1,1 миллиона биткоинов общей стоимостью около 56 миллиардов долларов.

Клейман требовал половину этой суммы, утверждая, что его покойный брат Дэйв Клейман был партнером Крэйга Райта. Однако суд не удовлетворил это требование. Но все же Клейман получит 100 миллионов долларов в виде прав интеллектуальной собственности на совместное предприятие между двумя мужчинами.

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Несмотря на то, что истцы требовали гораздо больше, сообщает CoinDesk – около 36 миллиардов долларов от суммы биткоинов, 126 миллиардов долларов как компенсацию за интеллектуальную собственность и 17 миллиардов долларов как штрафные санкции – они все же довольны вердиктом.

Мы только что выиграли 100 миллионов долларов!

– сказал Вил Фридман, адвокат истцов.

Почему этот суд важен

Ранее мы писали, что этот суд может рассекретить личность Сатоши Накамото – это псевдоним, под которым, как считается, скрывается настоящий творец биткоина. На суде защита Крэйга Райта заявляла, что он сам создал биткоин. В то же время сторона Клеймана утверждала, что это было партнерство между Райтом и Дэйвом Клейманом. Однако заявления Райта о том, что он есть Сатоши, так и не были подтверждены или опровергнуты в суде.

Что известно о Крейге Райте Это информатик и бизнесмен из Австралии, с 2016 года публично заявляющий, что именно он создал главную цифровую монету в мире. Однако большинство поклонников биткоина отрицают это.

В конце концов, если Райт хотел доказать, что он Сатоши, то все, что ему нужно сделать, это переместить часть огромного количества хранящихся в кошельке монет, который, как полагают, принадлежит Сатоше. Райт никогда этого не делал, потому вполне понятно, что происходит. Он не создатель биткоина,

– сказал Хорхе Песок из Tacen Inc.

Стоимость биткоина