Клейман требовал половину этой суммы, утверждая, что его покойный брат Дэйв Клейман был партнером Крэйга Райта. Однако суд не удовлетворил это требование. Но все же Клейман получит 100 миллионов долларов в виде прав интеллектуальной собственности на совместное предприятие между двумя мужчинами.

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Несмотря на то, что истцы требовали гораздо больше, сообщает CoinDesk – около 36 миллиардов долларов от суммы биткоинов, 126 миллиардов долларов как компенсацию за интеллектуальную собственность и 17 миллиардов долларов как штрафные санкции – они все же довольны вердиктом.

Мы только что выиграли 100 миллионов долларов!

– сказал Вил Фридман, адвокат истцов.

Почему этот суд важен

Ранее мы писали, что этот суд может рассекретить личность Сатоши Накамото – это псевдоним, под которым, как считается, скрывается настоящий творец биткоина. На суде защита Крэйга Райта заявляла, что он сам создал биткоин. В то же время сторона Клеймана утверждала, что это было партнерство между Райтом и Дэйвом Клейманом. Однако заявления Райта о том, что он есть Сатоши, так и не были подтверждены или опровергнуты в суде.

Что известно о Крейге Райте Это информатик и бизнесмен из Австралии, с 2016 года публично заявляющий, что именно он создал главную цифровую монету в мире. Однако большинство поклонников биткоина отрицают это.

В конце концов, если Райт хотел доказать, что он Сатоши, то все, что ему нужно сделать, это переместить часть огромного количества хранящихся в кошельке монет, который, как полагают, принадлежит Сатоше. Райт никогда этого не делал, потому вполне понятно, что происходит. Он не создатель биткоина,

– сказал Хорхе Песок из Tacen Inc.

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