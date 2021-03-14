Правительство Франции продаст на аукционе 611 биткоинов, которые изъяли у хакеров. Каждый лот будет составлять от 0,11 до 20 биткоинов.

Аукционный центр Kapandji Morhange в Париже выставит на аукцион 611 биткоинов 17 марта. Компания заявляет, что это первый аукцион изъятых биткоинов правительством Франции. При нынешней цене эта сумма стоит почти 37 миллионов долларов.

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Как изъяли биткоины

Французское агентство по взысканию и управления удаленными и конфискованными активами (AGRASC) изъяло биткоины у хакеров в 2019 и 2020 годах.

Все из-за кибератаки на криптовалютную платформу Gatehub. Эту лондонскую криптовалютную биржу хакеры взломали в 2019 году.

Кто получит деньги с аукциона

Судебное дело все еще продолжается, и обвиняемым не вынесли приговора. Если их не признают виновными, они получат выручку от продажи.

После того как аукцион закончится, средства от продажи будут направлены и перечислены на счет Caisse des Dépôts et Consignation до окончания судебного дела.

Сколько стоит биткоин

Цена биткоина 14 марта в 10:15 была на уровне 60 652 доллара, по данным CoinMarketCap, предварительно установив новый исторический рекорд.

С начала года цена удвоилась, а за последний год выросла более чем 1000%.