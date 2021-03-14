Правительство Франции продаст на аукционе 611 биткоинов, которые изъяли у хакеров. Каждый лот будет составлять от 0,11 до 20 биткоинов.

Аукціонний центр Kapandji Morhange у Парижі виставить на аукціон 611 біткойнів 17 березня. Компанія заявляє, що це перший аукціон вилучених біткойнів урядом Франції. За нинішньої ціни ця сума коштує майже 37 мільйонів доларів.

Актуально Біткойн встановив новий історичний максимум: скільки коштує криптовалюта

Як вилучили біткойни

Французьке агентство зі стягнення та управління вилученими та конфіскованими активами (AGRASC) вилучило біткойни у хакерів у 2019 та 2020 роках.

Все через кібератаку на криптовалютну платформу Gatehub. Цю лондонську криптовалютну біржу хакери зламали у 2019 році.

Хто отримає гроші з аукціону

Судова справа все ще триває, і обвинуваченим не винесли вироку. Якщо їх не визнають винними, вони отримають виручку від продажу.

Після того, як аукціон закінчиться, кошти від продажу будуть направлені та перераховані на рахунок Caisse des Dépôts et Consignation до закінчення судової справи.

Скільки коштує біткойн

Ціна біткойна 14 березня о 10:15 була на рівні 60 652 долари, за даними CoinMarketCap, попередньо встановивши новий історичний рекорд.

З початку року ціна подвоїлася, а за останній рік зросла на понад 1000%.