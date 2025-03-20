Турецкая лира достигла исторического минимума после задержки конкурента Эрдогана
- Турецкая лира упала на более чем 11% относительно доллара США, вызвав обвал рынков.
- Причиной обвала стало задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу, конкурента президента Эрдогана, что вызвало протесты и ограничение доступа к соцсетям.
Турецкая лира упала на более чем 11% относительно доллара США. Для того, чтобы поддержать валюту банки Турции до полудня 19 марта продали около 8 миллиардов долларов. Такой обвал на рынках случился после того, как власти Турции заблокировали доступ к соцсетям, пытаясь ограничить распространение информации об аресте мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
Что происходит с турецкой лирой
Турецкая лира 19 марта продемонстрировала худшую динамику среди валют аналогичного класса в мире. Рекордный спад валюты спровоцировал массовую распродажу активов, обвал индекса Borsa Istanbul 100 и рост доходности гособлигаций Турции, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Читайте также Доллар отошел от многомесячного минимума накануне важного решения центробанка США
- Эталонный индекс Borsa Istanbul 100 на открытии упал на 6,9%, что заставило биржу временно остановить торги. После возобновления работы акции продолжили падать и закрылись на 4,6% ниже предыдущего уровня.
- Суверенные 10-летние облигации Турции упали, а их доходность выросла на 175 базисных пунктов – до 29,94%, что является самым высоким уровнем этого года.
Как объясняют, причиной такого обвала турецкой лиры стала задержка мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является одним из самых популярных политиков страны и ключевым конкурентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
По словам старшего аналитика In Touch Capital Markets Петра Матиса, арест Имамоглу рассматривается как еще один шаг Эрдогана к усилению автократического контроля и попытка устранить соперника перед выборами 2028 года.
Обратите внимание! После задержания Экрема Имамоглу в Турции начались протесты. На фоне таких событий власти страны ограничили доступ к ряду социальных сетей. Речь идет о X (Twitter), YouTube, Instagram и TikTok.