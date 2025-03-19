Сколько стоит доллар в Турции

Курс турецкой лиры резко обвалился. Более того, валюта зафиксировала новый исторический минимум, пишет 24 Канал со ссылкой на Yahoo!Finance. Акции на турецкой фондовой бирже также демонстрируют отрицательную динамику.

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Утром 19 марта доллар США вырос в цене до 40,95 лиры, что является минимальным значением в истории. После этого турецкая валюта немного укрепила свои позиции на рынке, выросши до 39,04 лиры за доллар. Согласно данным центрального банка Турции, курс доллара колеблется на уровне 36,59 лиры (покупка) – 36,65 лиры (продажа).

Далее – больше! Из-за обвала более чем на 5% относительно доллара турецкая лира в результате стала самой слабой валютой в мире среди аналогичных активов.

Потери также фиксирует и турецкий фондовый рынок. В частности, Индекс Borsa Istanbul 100, который включает акции компаний с наибольшей капитализацией на бирже, обвалился на 6,9% в начале торговой сессии. Из-за этого на фондовом рынке даже приостановили торги. Однако акции продолжают падать в цене после возобновления торгов. На момент создания этого материала, индекс потерял 5,59%, по данным Bloomberg.

Рынки отреагировали спадом на задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его считают главным конкурентом действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Местные СМИ сообщают, что в доме мэра полиция провела обыски. Добавляют, что расследование связано с коррупцией.