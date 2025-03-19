Что происходит с долларом США

В среду, 19 марта, доллар США растет в цене, отойдя от минимума за 5 месяцев. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Доллар восстанавливает позиции на рынке, поскольку рост евро на паузе, тогда как рынки ожидали новых экономических прогнозов от членов Федерального комитета по открытому рынку (FOMC). В то же время продолжается заседание Федеральной резервной системы США (ФРС). Ожидается, что регулятор оставит процентные ставки на текущем уровне – 4,25% – 4,5% годовых.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Сколько стоит доллар США на сегодня

Сейчас Индекс доллара США торгуется на уровне 103,66. Этот показатель вырос на 0,40%, информирует MarketWatch. В течение дня индекс доллара колеблется в диапазоне от 103,25 до 103,72. С начала 2025 года доллар потерял в цене 4,43%. Ранее сообщали, что обвал доллара США с начала года было худшим стартом для валюты в начале года с 2008 года.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: