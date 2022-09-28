Не такие уж друзья: банки Турции перестали обслуживать российские карты
28 сентября 2022 , 12:11Читати новину українською
Источник:NTV
Государственные банки Турции вышли из российской платежной системы "мир" из-за давления со стороны США по соблюдению санкций. Ранее это уже сделали частные турецкие банки.
Турецкие банки не обслуживают карты "мир"
После предупреждения Департамента контроля за иностранными активами Минфина США по поводу санкций против финансовых учреждений, использующих платежную систему "мир", Türkiye İş Bankası и Denizbank вышли из российской системы.
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После двух частных банков три государственных банка также объявили о выходе из "мир". Таким образом, турецких банков, использующих российскую систему "мир", больше нет.Напомним! Российская платежная система "Мир" была создана ЦБ России в мае 2017 года как национальная платежная система. Стоит отметить, что "мир" не какое-нибудь российское ноу-хау, поскольку большинство стран имеют свои платежные системы. Для международных операций цивилизованные страны используют системы SWIFT, из которой, к слову, отключили ряд российских банков из-за войны в Украине.
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Турецкие банки и платежная система "мир"
- Турция согласилась ввести российскую платежную систему "мир" в пяти своих банках после августовской встречи президентов Турции и россии. Это были такие банки: Vakıfbank, Ziraat Bank, Isbank, DenizBank и Halkban.
- С 15 сентября США и ЕС усилили давление на Анкару из-за того, что Турция помогает россиянам обходить санкции, ведь российская платежная система подключена к турецким банкам, сообщал ранее Financial Times.
- 19 сентября крупнейший частный турецкий банк Isbank объявил о прекращении обслуживания карт российской платежной системы "мир", которую на россии начали использовать после выхода Visa и MasterCard.
- Также в сентябре стало известно, что ряд турецких отелей в Анталии наконец-то перестал принимать банковские карты "мир".