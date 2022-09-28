Не такие уж друзья: банки Турции перестали обслуживать российские карты

Государственные банки Турции вышли из российской платежной системы "мир" из-за давления со стороны США по соблюдению санкций. Ранее это уже сделали частные турецкие банки.

Турецкие банки не обслуживают карты "мир"

После предупреждения Департамента контроля за иностранными активами Минфина США по поводу санкций против финансовых учреждений, использующих платежную систему "мир", Türkiye İş Bankası и Denizbank вышли из российской системы.

Читайте также Нефтяное эмбарго все ближе: как это могут использовать инвесторы из Украины

После двух частных банков три государственных банка также объявили о выходе из "мир". Таким образом, турецких банков, использующих российскую систему "мир", больше нет.

Российская платежная система "Мир" была создана ЦБ России в мае 2017 года как национальная платежная система. Стоит отметить, что "мир" не какое-нибудь российское ноу-хау, поскольку большинство стран имеют свои платежные системы. Для международных операций цивилизованные страны используют системы SWIFT, из которой, к слову, отключили ряд российских банков из-за войны в Украине.

К теме ЕС обсуждает отключение от SWIFT еще четырех российских банков

Турецкие банки и платежная система "мир"