Бумажные трудовые книжки в Украине исчезнут: как подтвердить свой стаж

Уже через пять месяцев – в июне 2026 года – состоится переход на электронный формат учета трудовой деятельности. Украинцам советуют перевести данные в цифровую форму заранее.

Почему исчезнут бумажные трудовые?

Именно трудовая книжка долгое время была главным подтверждением для начисления пенсии и социальных выплат. Как самостоятельно оцифровать этот документ, чтобы избежать лишних хлопот, – объясняем со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Электронные трудовые книжки в Украине действуют с 10 июня 2021 года. Их внедрили, чтобы усовершенствовать учет трудовой деятельности, сократить бумажный документооборот, а также минимизировать риски потери или повреждения документов, пишет Действие.

Поэтому теперь работники могут в любой момент проверить свой страховой стаж – период, в течение которого они платили страховые взносы (до 2004 года он назывался трудовым).

Более того, в будущем станет возможным выйти на пенсию автоматически по факту наступления пенсионного возраста, то есть без дополнительного обращения в госучреждения.

На перевод данных в цифровую форму закон выделил 5 лет – с 5 февраля 2021 года до 10 июня 2026 года. Сделать это могут как работодатели, так и работники самостоятельно. После информацию внесут в Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а также сформируют конечный вариант электронной трудовой книжки.

Как оцифровать трудовую самостоятельно?

Авторизуйтесь в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда через квалифицированную электронную подпись (КЭП) по ссылке. В разделе "Коммуникации с ПФУ", выберите вкладку "Сведения о трудовых отношениях". Заполните общие данные и дайте согласие на передачу и обработку персональных данных. Прикрепите скан-копии необходимых документов и нажмите кнопку "Подписать и отправить в ПФУ". С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе "Мои обращения".

Сканированные копии всех заполненных страниц трудовой книжки необходимо подавать в хронологическом порядке, соблюдая следующие требования:

должны содержать четкие цветные изображения полного состава текста документа и его реквизитов – название, серия и номер, дата выдачи, печати, подписи, фамилия, имя и отчество владельца, а также все записи о трудовом стаже;

сохраненные в форматах JPG или PDF;

размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;

рекомендуемое качество сканирования – 300 dpi, чтобы обеспечить высокую детализацию;

названия должны соответствовать виду просканированного документа.

Как оцифровать трудовую книжку: смотрите видеоинструкцию

Это также могут быть другие документы, подтверждающие страховой стаж – о получении образования, свидетельство о рождении ребенка (для женщин), военный билет. В случае утери трудовой книжки – справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении и т.д.

Обратите внимание! После 10 июня 2026 года бумажная трудовая книжка не будет иметь юридической силы для подтверждения стажа, поэтому в случае ее неоцифровки можно "потерять" годы работы, что повлияет на возможность своевременного выхода на пенсию или на ее размер.

Что еще стоит знать об изменениях на рынке труда?