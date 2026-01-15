Что известно об электронном трудоустройстве?

Изменения якобы будут иметь особенно положительный эффект в условиях военного положения, когда значительная часть экономически активного населения находится за пределами постоянного места жительства. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на вебпортал парламента.

Целью законопроекта №14141 является создание правовых условий для заключения трудовых договоров в электронной форме – без необходимости физического представления документов.

Речь идет об изменениях в статью 24 Кодекса законов о труде Украины. Идентификация личности работника будет осуществляться благодаря квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи.

Устранение требования физического присутствия для представления документов, удостоверяющих личность, обеспечит реализацию конституционного права на труд для всех категорий граждан и будет способствовать восстановлению экономической активности на освобожденных территориях,

– говорится в пояснении.

В то же время стороны могут договориться о создании, пересылке, хранении данных и документов между работодателем и работником по их согласию с соблюдением требований ЗУ "Об электронных документах и электронном документообороте" и "Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах".

Важно! Изменения полностью согласуются с Регламентом (ЕС) №910/2014 Европейского Парламента и Совета об электронной идентификации и доверительных услугах для электронных транзакций на внутреннем рынке (eIDAS).



Регламент устанавливает единые правовые рамки для трансграничного признания средств электронной идентификации и использования электронных подписей в государствах-членах ЕС.

