Какие цифры притягивают деньги?

Чтобы понять какая цифра приносит больше всего денег, нужно определить свой финансовый код, пишет 24 Канал.

Как определить свой финансовый код:

чтобы определить финансовый код, нужно добавить все цифры даты рождения;

добавлять нужно до тех пор, пока не останется однозначное число.

Разберемся на примере, где человек родился 01.01.1991. Нужно добавить 1+1+1+9+9+1=22. Затем снова суммируем: 2+2=4 – это и есть финансовый код.

Настоящими магнитами для богатства считаются такие цифры:

8 – перевернутый знак бесконечности, который символизирует богатство, процветание и благосостояние;

6 – символ увеличения прибыли и финансовой стабильности;

3 – финансовый успех во всех делах.

Нейтральные цифры также притягивают богатство, но при определенных условиях: