Третий счет за газ уже в почтовых ящиках: что входит в новый платеж
Украинцы, которые уже оплачивают потребленный газ и его распределение, всё чаще получают ещё одну отдельную квитанцию. Стало известно, с чем связан этот платеж, кто должен его оплачивать и по какому принципу формируется сумма в счете.
Почему приходит ещё один счёт за газ?
Помимо привычных счетов за потребленный газ и его доставку, часть украинцев начала получать еще одну квитанцию. Это плата за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей, которая для многих потребителей стала неожиданностью, пояснили в "Газмережах".
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Дополнительная квитанция касается проверки и обслуживания газовых сетей в многоквартирных домах. Такие работы проводятся для контроля технического состояния системы и безопасной подачи газа в квартиры.
Именно эти услуги оплачивают совладельцы дома. В зависимости от способа управления счет могут выставить как ОСМД или управляющему, так и непосредственно каждому владельцу квартиры.
Почему украинцы получают сразу несколько квитанций?
Сегодня бытовые потребители отдельно оплачивают стоимость природного газа и услугу его распределения. В определенных законом случаях к ним добавляется еще и плата за техническое обслуживание внутридомовых сетей.
В то же время отказаться от оплаты за распределение можно только после официального отключения от газоснабжения и оформления соответствующих документов. Простого прекращения пользования газом для этого недостаточно.
Почему этот счет приходит не каждый месяц?
В отличие от счетов за газ и его распределение, платеж за техническое обслуживание не является регулярным. Периодичность зависит от возраста газовых сетей: более новые системы проверяют раз в пять лет, а те, которые эксплуатируются более 25 лет, — раз в три года.