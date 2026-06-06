Можно ли отказаться от поверки счетчика?

Поверка счетчиков воды остается обязательной процедурой для всех потребителей, которые используют индивидуальные приборы учета. Она необходима для подтверждения исправности счетчика и правильности начислений за потребленные коммунальные услуги, сообщает ГП "Львовстандартметрология".

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Несмотря на это, многие украинцы интересуются, можно ли отказаться от проверки и кто должен оплачивать ее проведение. Ответ зависит от норм законодательства и условий договора с поставщиком услуг.

Позволяет ли закон отказаться от поверки?

Действующие правила не предусматривают возможности отказаться от периодической поверки счетчика без последствий. Законодательство обязывает проводить такую процедуру через определенные промежутки времени, как правило, один раз в четыре года или после ремонта прибора.

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Если владелец не пройдет поверку вовремя, показатели счетчика могут потерять статус официальных для проведения расчетов. В таком случае порядок начисления платы за водоснабжение будет определяться в соответствии с действующими правилами и условиями договора.

Кто платит за поверку?

Расходы на проверку индивидуальных счетчиков не всегда возлагаются на потребителя. Все зависит от того, какой договор заключен между сторонами.

При индивидуальной модели обслуживания оплату поверки, ремонта, демонтажа и установки прибора обычно осуществляет его владелец или другая сторона, определенная договором.

Если же дом обслуживается по коллективному договору, организацию поверки обеспечивает исполнитель коммунальной услуги, а соответствующие расходы могут покрываться за счет абонентской платы.

Как проходит проверка счетчика?

Проводить поверку имеют право только специализированные метрологические организации и аккредитованные лаборатории.

Справочно: Стандартная процедура предусматривает демонтаж прибора, его проверку и повторную установку. Также существует возможность провести поверку без демонтажа, однако такая услуга обычно стоит дороже.

Потребителя должны сообщить о плановой проверке минимум за месяц до ее проведения. Если же инициатором выступает сам владелец счетчика, информацию о дате выполнения работ должны предоставить в течение трех дней.

Что делать, если счетчик не прошел поверку?