Что происходит на Ближнем Востоке

Поэтому теперь хозяин Белого дома надеется на альтернативный источник поступлений – прямые инвестиции стран региона в экономику США. Правда, ни объем таких "пожертвований", ни перечень государств, которые могут к ним присоединиться, пока не раскрываются. Подробности сообщили в Bloomberg в среду, 15 июля.

Примерно одновременно с изменением позиции Трампа в командовании американских вооруженных сил сообщили о завершении серии ударов, длившейся 7 часов. Военные провели атаки на десятки целей вблизи Ормузского пролива и вдоль побережья Ирана, чтобы ограничить его способность угрожать коммерческому судоходству в регионе.

Более того, США возобновили морскую блокаду противника. Однако это не помешало нескольким судам попытаться пройти по стратегическому маршруту. Интересно, что среди них заметили даже супертанкер, загруженный подсанкционной иранской нефтью.

Сколько стоит нефть сейчас

К слову, эскалация на Ближнем Востоке повлияла на ситуацию на энергетическом рынке, где цены на "черное золото" растут уже три дня подряд. В частности, по данным Reuters, по состоянию на 15 июля:

фьючерсы на Brent подорожали на 18 центов, прибавив еще 0,2%, и торговались по 84,91 доллара за баррель ;

; в свою очередь стоимость американской WTI выросла на 26 центов, то есть примерно на 0,3% – до 79,60 доллара за баррель.

Напомним, накануне нефть достигла месячного максимума цены, поскольку новые военные действия в районе Ормузского пролива нарушили и без того хрупкое перемирие между США и Ираном. И хотя о полном закрытии логистического маршрута пока речь не идет, будущее стабильных поставок вновь стало крайне неопределенным.