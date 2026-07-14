В Иране прокомментировали ситуацию

По словам министра нефти Мохсена Пакнеджада, изменения не остановят продажу сырья за рубеж. Более того, экспорт уже осуществляется в обычном режиме, сообщил Reuters во вторник, 14 июля.

Иранский чиновник утверждает, что его страна уже много лет адаптируется к санкционному давлению, а наработанные механизмы позволяют и в дальнейшем беспрепятственно торговать "черным золотом".

Однако еще накануне из-за приближения срока окончания действия американских послаблений иранская нефть фактически "застряла" в море. Загруженные миллионами баррелей танкеры простаивали, причем около 90% из них не имели четкого пункта назначения.

В СМИ высказывали предположение: из-за трудностей с быстрой продажей сырья Тегеран рискует потерять часть критически важных доходов, что может ослабить его позиции на дальнейших переговорах с США.

Открыт ли Ормузский пролив сейчас

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после нескольких дней взаимных обстрелов. Иран объявил водный путь закрытым и совершил атаку на суда, которые якобы игнорировали предупреждения.

К слову, в результате таких ракетных ударов по танкерам Объединенных Арабских Эмиратов пострадали двое украинцев.

На этом фоне движение через Ормузский пролив замедлилось, а цена на нефть взлетела. В свою очередь Дональд Трамп заявил, что ключевой маршрут "открыт и останется открытым, с Ираном или без него", а также предложил взимать 20% пошлину за меры безопасности в "этом чрезвычайно нестабильном регионе".