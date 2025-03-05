Пошлины Трампа спровоцировали обвал на фондовой бирже США

Американские акции стремительно выросли после победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году. Однако ситуация изменилась после того, как он вступил в должность и начал реализовывать свою политику. Прежде всего речь идет о тарифах для Канады, Мексики и Китая, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Введение тарифов на импорт из Канады, Мексики и Китая, которые являются ключевыми торговыми партнерами США, спровоцировало крупнейшую распродажу ценных бумаг:

Например, Индекс S&P 500, который включает акции крупнейших компаний на фондовой бирже, потерял все поствыборные достижения.

Речь идет о росте на 5%, добавив 2,8 триллиона долларов капитализации. Кроме того, 19 февраля индекс обновил исторический максимум, взлетев на 6,3%.

Уже после введения тарифов индекс снова фиксирует потери. Этот показатель упал на 6,4% от рекордного уровня.

Ценные бумаги компании Nvidia, которая является одним из главных техгигантов, зафиксировали спад на 25% со своего рекордного уровня от 6 января. Только за понедельник, 3 марта, акции подешевели на 8,7%. Из-за этого рыночная капитализация компании уменьшилась более чем на 800 миллиардов долларов.

Лидером по потерям на бирже является компания Илона Маска – Tesla. Ценные бумаги производителя электрокаров обвалились на 45% от пикового значения, которое зафиксировали в конце 2024 года. Акции компании выросли почти вдвое после президентских выборов, ведь инвесторы ожидали выгоду от сотрудничества Дональда Трампа и Илона Маска.

В целом американские компании после введения пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая потеряли на фондовом рынке 3,6 триллиона долларов.