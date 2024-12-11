Дональд Трамп призвал инвестировать в США

Трамп, победивший на выборах в США в ноябре 2024 года, стремится привлечь миллиардные инвестиции в страну. Он уже пообещал упростить некоторые процессы для людей, которые будут вкладывать деньги в США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа в социальной сети X.

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Трамп заявил, что для всех, кто инвестирует в США от 1 миллиарда долларов смогут в ускоренном формате все разрешения и согласования от правительства. Речь идет как об инвестициях от частного лица, так и компании.

Напомним, что инаугурация нового президента США запланирована на 20 января 2025 года. Сейчас действующим президентом США является Джо Байден. Параллельно Дональд Трамп формирует свою команду. В частности, известно, что немало миллиардеров стремятся наладить с ним различные виды сотрудничества.

Кроме Илона Маска, который уже является частью команды Трампа, с политиком стремятся сотрудничать Марк Цукерберг и Джефф Безос.