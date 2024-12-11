Дональд Трамп закликав інвестувати у США

Трамп, який переміг на виборах у США у листопаді 2024 року, прагне залучити мільярдні інвестиції в країну. Він уже пообіцяв спростити деякі процеси для людей, які будуть вкладати гроші в США. Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа у соціальній мережі X.

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Трамп заявив, що для всіх, хто інвестує в США від 1 мільярда доларів зможуть у прискореному форматі усі дозволи та погодження від уряду. Йдеться як про інвестиції від приватної особи, так і компанії.

Нагадаємо, що інавгурація нового президента США запланована на 20 січня 2025 року. Наразі чинним президентом США є Джо Байден. Паралельно Дональд Трамп формує свою команду. Зокрема, відомо, що чимало мільярдерів прагнуть налагодити з ним різні види співпраці.

Крім Ілона Маска, який уже є частиною команди Трампа, з політиком прагнуть співпрацювати Марк Цукерберг та Джефф Безос.