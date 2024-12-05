Джефф Безос хочет стать союзником Дональда Трампа

Американский бизнесмен и основатель Amazon Джефф Безос заявил, что может стать союзником Дональда Трампа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Business Insider. Миллиардер объяснил свою цель.

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Джефф Безос, который сегодня занимает вторую строчку в рейтинге самых богатых людей мира, заявил, что он не переживает из-за второго президентского срока Дональда Трампа. Более того, он добавил, что может стать союзником политика.

Важно! По состоянию на 5 декабря Forbes оценивает капитал Джеффа Безоса в 232,7 миллиарда долларов. Его опережает только Илон Маск с состоянием в размере 337,3 миллиарда долларов. Напомним, что самый богатый человек мира уже присоединилась к команде Трампа. Маск стал сопредседателем департамента правительственной эффективности – нового органа исполнительной власти.

По его словам, он может помочь Трампу сократить бюрократическую волокиту. По мнению Безоса, Трамп стремится ослабить регулирование. Основатель Amazon считает, что в США слишком много регулирования.

Напомним, что, что Марк Цукерберг, который входит в первую пятерку самых богатых людей в мире, также хочет влиять на развитие технологий, искусственного интеллекта в США во время второго президентского срока Дональда Трампа. Миллиардер ранее встречался с политиком в его поместье.