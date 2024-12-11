Цены на золото пересекли важную психологическую отметку

В среду, 11 декабря, золото снова выросло в цене. Более того, драгоценный металл пересек важную психологическую отметку. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на товарную биржу в Чикаго.

Стоит внимания Доллар ощутимо подорожал, тогда как его главные конкуренты падают в цене

Речь идет о том, февральские фьючерсы на золото подорожали 0,65% до 2703,4 доллара за унцию. Золото впервые с ноября поднялось в цене выше 2700 долларов за унцию.

В общем золото дорожает третий день подряд на рынке. Цена на драгоценный металл растет из-за напряженности на Ближнем Востоке и ожидания относительно нового заседания Федеральной резервной системы США, которая пройдет в декабре.