Фондовый рынок США резко вырос из-за Трампа

В среду, 9 апреля, президент США принял решение о приостановлении действия тарифов для большинства стран мира. Эта пауза продлится 90 дней. Это решение спровоцировало существенный рост на американской бирже, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

Обратите внимание В Саудовской Аравии сделали важное "открытие"

На этом фонде Индекс S&P 500, который включает акции компаний с наибольшей капитализацией на рынке, резко взлетел в цене. Речь идет о росте на уровне 9,52%. Это третий самый большой прирост индекса за день со времен Второй Мировой войны. Предыдущие два рекорда зафиксировали в октябре 2008 года.

Напомним, что фондовый рынок США зафиксировал рекордный обвал в истории за первые два дня торговой войны. За 3 и 4 апреля американская биржа потеряла 6,6 триллиона долларов. Только индекс S&P 500 потерял за эти дни 10% или на 5,06 триллиона долларов.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 7,87%. Этот индикатор зафиксировал наибольший рост с марта 2020 года и 6 наибольший прирост за день со времен Второй мировой войны. Тогда как индекс Nasdaq Composite взлетел на 12,16%. Это пиковый рост за день с января 2001 года, а также второй лучший день на рынке в истории индекса.