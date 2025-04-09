Трамп поддерживает увеличение добычи важного ресурса, против которого выступал Байден

Президент США Дональд Трамп подписал новые указы, которые направлены на энергетический сектор страны. Речь идет об увеличении добычи важного ресурса.

Трамп поддерживает увеличение добычи угля

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы, которые направлены на увеличение добычи угля в стране. Это свидетельствует о конце эпохи Джо Байдена, который более активно поддерживал экологическую повестку, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Дональд Трамп подметил, что его усилия направлены на поддержку угольной отрасли, а также способствуют созданию условий для возвращения работы для шахтеров. По его словам, он подписал исполнительный указ об укреплении электрической сети США благодаря поддержке работы угольных электростанций.

К теме! В начале марта цена угля упала до самого низкого уровня с мая 2021 года. Среди главных причин обвала на рынке выделяют мягкую зиму и глобальный избыток предложения.

Мол, угольные электростанции могут работать круглосуточно даже при плохих погодных условиях, например дождь и снег. Кроме того, Трамп отметил, что в рамках программы по дерегуляции, он поддержал 47 компаний, которые управляют 66 угольными станциями в США. Президент США также сообщил, что имеет целью отменили экологические ограничения, которые ввел его предшественник – Джо Байден.