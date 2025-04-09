Трамп поддерживает увеличение добычи угля

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы, которые направлены на увеличение добычи угля в стране. Это свидетельствует о конце эпохи Джо Байдена, который более активно поддерживал экологическую повестку, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Дональд Трамп подметил, что его усилия направлены на поддержку угольной отрасли, а также способствуют созданию условий для возвращения работы для шахтеров. По его словам, он подписал исполнительный указ об укреплении электрической сети США благодаря поддержке работы угольных электростанций.

К теме! В начале марта цена угля упала до самого низкого уровня с мая 2021 года. Среди главных причин обвала на рынке выделяют мягкую зиму и глобальный избыток предложения.

Мол, угольные электростанции могут работать круглосуточно даже при плохих погодных условиях, например дождь и снег. Кроме того, Трамп отметил, что в рамках программы по дерегуляции, он поддержал 47 компаний, которые управляют 66 угольными станциями в США. Президент США также сообщил, что имеет целью отменили экологические ограничения, которые ввел его предшественник – Джо Байден.