В Сербии серьезные проблемы из-за России и США

Сербская нефтяная компания NIS сталкивается с трудностями по покупке нефти у трейдеров за рубежом. В то же время бывшие клиенты компании в стране ищут альтернативных поставщиков. Все из-за того, что санкции США повлияли на деятельность компании, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Контрольным пакетом акций компании NIS владеет российская компаниями "Газпром" и "Газпром нефть". Это является одним из последних нефтяных активов России в Европе. По данным трейдеров, компания NIS поставляет примерно 80% бензина и дизельного топлива в Сербии.

Важно! В Сербии работает единственный нефтеперерабатывающий завод мощностью 4,8 миллиона тонн в год, который покрывает большую часть энергетических потребностей балканской страны. Этот завод находится под управлением NIS.

Последние трудности компании демонстрируют, что может произойти, если санкции США вступят в силу. Напомним, что в конце апреля 2025 года президент Сербии Александар Вучич сообщил, что Вашингтон согласился отсрочить введение санкций против NIS на 30 дней. Вучич также предупредил, что Сербия может потерять доступ к импорту нефти в случае введения санкций США.

Напомним, что в России начинают паниковать из-за обвала цен на нефть. В российском центробанке заявили, что анализируют ситуацию и предупредили о возможности падения спроса на их нефть на фоне тарифных войн.