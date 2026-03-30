Следующий после Венесуэлы: Трамп хочет перекрыть Ирану ключевой нефтяной путь
- Трамп заявил, что может "захватить иранскую нефть", имея в виду контроль над экспортным хабом на острове Харк.
- На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке США усиливают военное присутствие в регионе.
После обострения ситуации на Ближнем Востоке Дональд Трамп удивил новым заявлением. Президент предположил, что США могли бы "захватить иранскую нефть".
Что может планировать Трамп?
Об этом он рассказал в интервью Financial Times в воскресенье, 29 марта. Речь идет о взятии под контроль ключевого центра экспорта сырья на острове Харк.
Смотрите также Ситуация на Ближнем Востоке выгодна для Кремля: почему Россия может заработать на ней миллиарды
Трамп сравнил этот возможный шаг с ситуацией в Венесуэле, где США планируют контролировать нефтяную отрасль "бессрочно" после захвата лидера страны Николаса Мадуро в январе этого года.
Честно говоря, мне больше всего хотелось бы захватить нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США говорят: "Зачем ты это делаешь?" Но это же глупые люди,
– рассказал американский президент.
Это заявление прозвучало на фоне кризиса и роста цен на нефть более чем на 50% за месяц. Например, уже утром понедельника, 30 марта, стоимость нефти марки Brent превысила 116 долларов за баррель, приблизившись к самому высокому уровню с начала конфликта.
США усиливают свое присутствие в регионе – Пентагон приказал развернуть 10 тысяч военнослужащих, подготовленных к захвату и удержанию территорий. Часть из них уже прибыла.
Правда, штурм экспортного хаба Ирана будет рискованным. В частности, этот шаг увеличит вероятность потерь среди американских солдат, затянет войну и увеличит ее стоимость. Со своей стороны Трамп не считает, что на острове Харк есть "какая-то оборона". По его словам, захват мог бы произойти "очень легко".
Возможно, мы захватим Харк, а возможно, и нет. У нас есть много вариантов. Это также будет означать, что нам придется некоторое время находиться там (на острове – 24 Канал),
– пояснил президент.
Напомним, конфликт на Ближнем Востоке недавно обострился. В пятницу, 27 марта в результате атаки на авиабазу в Саудовской Аравии были ранены 12 американских военнослужащих и поврежден самолет E-3 Sentry стоимостью 270 миллионов долларов.
Несмотря на угрозы по нефти, Трамп отметил, что косвенные переговоры при посредничестве пакистанских "посланцев" продвигаются успешно. Президент установил крайний срок до 6 апреля, чтобы Иран принял соглашение о прекращении войны.
Что о войне говорят эксперты?
Ранее в эксклюзивном комментарии 24 Канала бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал потенциальный захват острова Харк. "Если ему (Трампу – 24 Канал) это удастся, то фактически у Ирана не будет возможности экспортировать свою нефть", – считает дипломат. Для этого США могут привлечь морских пехотинцев, а после – Белый дом объявит о достижении цели операции на Ближнем Востоке.
Зато политтехнолог Тарас Загородний объяснил, что американцы будут давить, чтобы достичь своих целей. В частности, Трампу нужен контроль над нефтью, чтобы идти на переговоры с Китаем. Эксперт также предположил захват островов в Ормузском проливе.