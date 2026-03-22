Какая разница между Brent и WTI?

В то же время есть и различия, что делает каждую из них уникальной. Детали объяснили эксперты брокерской группы CFI.

Где добывают?

Brent добывают на морских месторождениях в Северном море и транспортируют морским путем, что делает ее оптимальной для глобальной торговли. Так марка стала ведущим эталоном для ценообразования большинства сортов на международных рынках.

WTI (сокращение от West Texas Intermediate) добывают преимущественно в США и доставляют в хранилища в штате Оклахома. Поэтому цены на такую нефть более чувствительны к внутренней инфраструктуре, пропускной способности трубопроводов и уровня запасов.

Важно! WTI – это стандарт качества и бенчмарк, к которому могут быть допущены различные сорта нефти, если они соответствуют определенным параметрам и поставляются в Кушинг.

Как перерабатывают?

Сырье Brent несколько тяжелее и содержит больше серы, что делает его пригодным для производства дизеля и авиационного топлива.

Зато WTI легче и "слаще", что дает преимущество при переработке, особенно на американских НПЗ, которые в значительной степени сосредоточены на производстве бензина.

Какие цены формирует?

Brent торгуется на бирже Intercontinental Exchange (ICE). Марка играет важную роль в формировании мировых цен на нефть, ведь служит эталоном для экспорта из Европы, Африки и Ближнего Востока. Благодаря этому ее широко используют в международных контрактах и при анализе глобальных энергетических потоков.

В свою очередь WTI торгуется на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и является важной для США, непосредственно определяя стоимость переработки и местные цены на топливо.

Интересно! Сорта редко торгуются по одинаковой цене, разница между ними известна как спред Brent – WTI.

