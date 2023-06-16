Франция требует от ЕС объявить торговую войну Китаю: причиной стали электромобили

Франция требует, что страны ЕС начать расследование по тарифам на китайские электромобили. Это вызвано опаской, что восточный продукт полностью вытеснит более дорогие аналоги на рынке автомобилей.

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Страна просит, чтобы ЕС назвала несправедливыми преимуществами Китая в экспортных секторах, таких как электромобили. Тем не менее, союз осторожно относится к риску инициирования тотального торгового конфликта с Пекином.

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Достигнет ли Франция своего, станет главным вопросом во время встречи лидеров ЕС на саммите этого месяца. Берлин и другие страны были поражены катастрофической попыткой Брюсселя использовать торговые инструменты ЕС против Пекина в 2013 году. Так что, вероятно, они будут выступать за более осторожный путь, чтобы не спровоцировать Китай на введение контрмер против промышленности ЕС.

Расследование электромобилей — не единственная претензия к Китаю, который изучает главный специалист Еврокомиссии по правоохранительным органам в сфере торговли Денис Редонне. Брюссель также рассматривает свое первое дело согласно новому международному инструменту закупок против китайских медицинских устройств.

Европейцы опасаются, что Китай может использовать щедрую государственную поддержку для выпуска очень дешевых транспортных средств, которые могут пленить рынок ЕС. Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сказал, что он "очень поддерживает скорейшее открытие расследования демпинга по электромобилям". Еврокомиссия не дала никаких комментариев.

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