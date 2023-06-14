Пакистан купил российскую нефть по заниженным ценам в рамках соглашения с Россией. В то же время, стоит выделить, что оплату страна произвела не в долларах. Хотя в мире за экспорт, как правило, платят именно в американской валюте.

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Пакистан заплатил за российскую нефть в юанях

Для Пакистана льготная цена на нефть важна из-за сложной экономической ситуации в стране. В частности, речь идет об острой проблеме платежного баланса. На этом фоне существует серьезная угроза дефолта по внешнему долгу.

Объемы международных резервов, которыми располагает центральный банк Пакистана, может хватить на месяц контролируемого импорта. Первое судно с российской нефтью прибыло в порт Пакистана в это воскресенье.

Важно! За нефть Пакистан рассчитался в китайских юанях. Напомним, что в марте 2023 года часть юаня в международных расчетах выросла и закрывает пятерку валют по этому показателю. В общем известно о, по меньшей мере, 5 стран, отказавшихся от доллара в пользу юаня.

Министр нефти Пакистана Мусадик Малик заявил, что в апреле Пакистан купил у России 100 тысяч тонн нефти. В рамках воскресного транша в страну прибыло 45 тысяч тонн сырья. Чиновник не рассказал, сколько Пакистан заплатил за российскую нефть, а также отказался назвать сумму скидки.

Благодаря Пакистану, Кремль получает еще один вариант усиления своих позиций на рынке нефти. Кроме того, фиксируют рост объемов экспорта черного золота в Китай и Индию. Эти две страны активно покупали российское сырье, несмотря на полномасштабную войну России против Украины.

Эту ситуацию также прокомментировал Министр иностранных дел Китая. Дипломат подчеркнул, что это нормальное сотрудничество между Пакистаном и Россией в рамках суверенитета.