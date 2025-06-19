Укр Рус
Финансы Финансовые новости В Тегеране остановили торги на бирже
19 июня, 11:01
1

В Тегеране остановили торги на бирже

Артур Дубровенко
Основні тези
  • Тегеранская фондовая биржа приостановила работу из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном.
  • Решение принято Высшим советом для предотвращения дестабилизации рынка и защиты государственных инвестиций.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается. Одним из последствий войны между Израилем и Ираном стало прекращение работы Тегеранской фондовой биржи.

Почему в Тегеране приостановили биржевые торги

Тегеранская биржа временно прекратила работу по решению Высшего совета – ее руководящего органа. Причиной стало беспокойство из-за возможной дестабилизации рынка на фоне обострения военной конфронтации с Израилем, пишет 24 Канал по ссылке Tasnim.

Смотрите также Война на Ближнем Востоке: что будет с ценами на нефть и чем опасно закрытие Ормузского пролива

Как отмечается, о решении сообщила пресс-секретарь иранского правительства Фатеме Мохаджерани. Мохаджерани добавила, что решение о прекращении биржевых торгов направлено на защиту государственных инвестиций.

Важно! Иранские финансовые рынки будут оставаться закрытыми до стабилизации ситуации.