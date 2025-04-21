Несмотря на санкции: Китай увеличил импорт важного ресурса из России

Китай уменьшил объемы импорта угля. В то же время страна существенно увеличила импорт угля из страны, против которой Запад ввел санкции.

Китай увеличил импорт угля из России несмотря на санкции

Китай увеличил импорт угля из России. Согласно последним данным, в марте этот показатель вырос на 6% до 7,33 миллиона тонн. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Стоит добавить, что экспорт угля из России в Китай продолжает расти несмотря на санкции Запада. В то же время Китай уменьшил объемы импортного угля из Индонезии на 9%. Этот показатель упал до 17,96 миллиона тонн. Для понимания, Индонезии – это крупнейший поставщик угля в Китай.

Ситуация с экспортом угля в Китай изменилась после того, как с 1 марта Индонезия начала использовать установленную правительством базовую цену на уголь в качестве минимальной цены для сделок.

При этом в целом в марте Китай уменьшил объемы импорта угля на 6%. Это связано со следующими факторами:

Высокий уровень портовых запасов;

Слабый спрос на уголь на внутреннем рынке.

Напомним, что, что цены на уголь упали до минимума за 4 года в начале марта. Это связано с двумя факторами: мягкая зима и глобальный избыток предложения угля на рынке.