Китай увеличил импорт угля из России несмотря на санкции

Китай увеличил импорт угля из России. Согласно последним данным, в марте этот показатель вырос на 6% до 7,33 миллиона тонн. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Стоит добавить, что экспорт угля из России в Китай продолжает расти несмотря на санкции Запада. В то же время Китай уменьшил объемы импортного угля из Индонезии на 9%. Этот показатель упал до 17,96 миллиона тонн. Для понимания, Индонезии – это крупнейший поставщик угля в Китай.

Ситуация с экспортом угля в Китай изменилась после того, как с 1 марта Индонезия начала использовать установленную правительством базовую цену на уголь в качестве минимальной цены для сделок.

При этом в целом в марте Китай уменьшил объемы импорта угля на 6%. Это связано со следующими факторами:

Высокий уровень портовых запасов;

Слабый спрос на уголь на внутреннем рынке.

Напомним, что, что цены на уголь упали до минимума за 4 года в начале марта. Это связано с двумя факторами: мягкая зима и глобальный избыток предложения угля на рынке.