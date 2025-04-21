Мировые цены на нефть сегодня

В понедельник, 21 апреля, эталонные бренды нефти стремительно падают в цене. Рынок нефти реагирует на тарифную политику США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Инвесторов снова беспокоит, что тарифы США на товары своих торговых партнеров создадут экономические препятствия, которые снизят рост спроса на топливо.

Стоит внимания! Эксперты в США прогнозируют, что спрос на нефть в мире в 2025 году будет расти самыми медленными темпами за 5 лет.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent упала на 1,10 доллара или на 1,6%. Сорт нефти торгуется на уровне 66,86 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подешевело на 1,11 доллара или на 1,7%. Цена американской нефти упала до 63,57 доллара за баррель. За прошедшую неделю цены на нефть выросли на 5%.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: