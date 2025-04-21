Китай збільшив імпорт вугілля з Росії попри санкції

Китай збільшив імпорт вугілля з Росії. Згідно з останніми даними, у березні цей показник зріс на 6% до 7,33 мільйона тонн. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво Ціни на нафту різко обвалилися

Варто додати, що експорт вугілля з Росії до Китаю продовжує зростати попри санкції Заходу. Водночас Китай зменшив обсяги імпорного вугілля з Індонезії на 9%. Цей показник впав до 17,96 мільйона тонн. Для розуміння, Індонезії – це найбільший постачальник вугілля в Китай.

Ситуація з експортом вугілля до Китаю змінилася після того, як з 1 березня Індонезія почала використовувати встановлену урядом базову ціну на вугілля в якості мінімальної ціни для угод.

При цьому загалом у березні Китай зменшив обсяги імпорту вугілля на 6%. Це пов'язано з такими факторами:

Високий рівень портових запасів;

Слабкий попит на вугілля на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, що ціни на вугілля впали до мінімуму за 4 роки на початку березня. Це пов'язано з двома факторами: м'яка зима та глобальний надлишок пропозиції вугілля на ринку.