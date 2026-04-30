Что будет с квотами ОПЕК+?

Ожидается незначительное повышение квот на добычу нефти, сообщает Reuters.

Как указывают источники, группа может увеличить целевые показатели добычи нефти примерно на 188 000 баррелей в день. Напомним, в прошлом месяце повышение было аналогичное.

Организация еще не приняла окончательное решение по изменению квот. Пока это лишь предварительные предложения.

В воскресенье планируется встреча 7 членов ОПЕК+:

Алжир;

Саудовская Аравия;

Ирак;

Казахстан;

Оман;

Россия;

Кувейт.

Заметим, в общем в расширенную версию организации ОПЕК+ входит 21 член. Однако в последние годы только эти 7 стран и ОАЭ принимали решение о квотах.

Как на ОПЕК+ влияет потеря членов?

Выход ОАЭ из ОПЕК+ пока не влияет на деятельность организации. Но это и не первый случай, когда эту группу покидают страны-члены, сообщает Reuters.

В течение последних лет известно о таких выходах:

Ангола покинула организацию в 2024 году;

Эквадор – в 2020 году;

Катар – в 2019 году.

А ОАЭ официально покидает ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. В дальнейшем страна будет сосредотачиваться на развитии своей нефтяной промышленности.

Как на ОПЕК+ повлияла ситуация на Ближнем Востоке?