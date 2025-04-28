Как мошенники обманывают клиентов "Приватбанка": в ЦПД раскрыли новую схему
- Мошенники звонят клиентам "Приватбанка", выдавая себя за сотрудников службы безопасности, и сообщают о подозрительных транзакциях.
- Центр противодействия дезинформации советует не разглашать личные данные и не проводить финансовые операции во время звонков от неизвестных лиц.
В Украине мошенники используют новую схему для получения персональных данных людей и получить доступ к их счетам. Злоумышленники, в частности, сосредоточились на счетах в "Приватбанке"
Как мошенники выманивают деньги с карт "Привабанка"
Клиентам "Приватбанка" звонят мошенники, которые называют себя сотрудниками "службы безопасности" кредитора и сообщают о якобы подозрительных транзакциях. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Обратите внимание 100 дней Трампа: почему доллар США зафиксировал рекордный обвал за более чем 50 лет
Мошенники действуют по специальной схеме, которая состоит из следующих шагов:
- Аферисты звонят и говорят, что в течение последних 20 минут с карты лица было осуществлено несколько небольших транзакций на территорию страны-агрессора.
- Они предлагают отменить перевод средств и оформить страхование. Более того, аферисты давят, чтобы люди оперативно выполняли их требования. Например, мошенники просят записать голосовое сообщение или верифицировать данные банковской карты.
- Мошенники также могут назвать так называемый "персональный номер", который якобы есть на официальном сайте "Приватбанка".
Важно! Владельцам карт "Приватбанка" с номера 044 364 53 20. Все это нужно, поскольку аферисты пытаются выманить данные клиентов для получения персональных данных и завладения средствами клиентов "Приватбанка".
В Центре противодействия дезинформации при СНБО отмечают, что настоящие представители "Приватбанка" никогда не спрашивают номер, PIN-код и CVV-код карты. Именно поэтому украинцев призывают быть осторожными и никому не сообщать личные данные, а также не проводить финансовые операции во время звонков или сообщений от неизвестных лиц.
Интересно! В конце марта "Приватбанк" сообщил о повышении ставок по всем депозитам. Изменения касаются, как для новых депозитных вкладов, так и для тех, которые продлеваются на соответствующие сроки.
В Центре противодействия дезинформации объяснили как действовать, если человек получил подозрительный звонок или сообщение:
- Обратиться в контакт-центр банка и сообщите о злоумышленниках.
- Если человек таки стал жертвой аферистов, то необходимо обратиться в киберполицию или другие компетентные органы.